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V Alpah umrli trije alpinisti

Aosta, 13. 06. 2026 10.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Gran Paradiso

V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so v petek umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so trupla našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov.

Skupina alpinistov se je po prenočitvi v planinski koči v petek zgodaj zjutraj odpravila proti vrhu 4061 metrov visoke gore, a se do večera ni vrnila, zato so sprožili alarm.

Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane. Po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa ob prvih poročilih še ni bilo znano.

Gran Paradiso leži v istoimenskem narodnem parku na severozahodu Italije. Velja za enega najlažje dostopnih štiritisočakov v Alpah. Kljub temu vzpon zahteva odlično telesno pripravljenost in ustrezno tehnično znanje.

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