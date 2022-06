V Amazoniji identificirali trupli obeh izginulih moških

Policija, ki je že pridržala dva osumljenca, eden med njima je priznal, da je pogrešana ustrelil, si sicer prizadeva, da bi odkrila podrobnosti njune smrti. Preiskovalci so sicer v petek sporočili, da so izdali nalog za prijetje še tretjega moškega, ki naj bi bil povezan s kaznivim dejanjem. Njegovo bivališče za zdaj še ni znano.

Trupli Phillipsa in Pereire so našli v sredo, potem ko je eden od osumljencev policijo odpeljal na kraj, kjer sta bila pokopana. Priznal je, da je moška pokopal, ni pa navedel ničesar drugega. Oba moška so nazadnje videli 5. junija, ko sta potovala po severozahodni dolini Javari, območju, znanem po tihotapljenju mamil, nezakonitem ribolovu in rudarjenju zlata.

Preiskovalci sicer domnevajo, da so morilci delovali sami in ne znotraj katere izmed tamkajšnjih kriminalnih združb. Zveza domorodnih ljudstev doline Javari (Univaja), ki je aktivno sodelovala pri iskanju, se sicer s tem ne strinja. "Ne obstajata le dva morilca, temveč gre za organizirano skupino, ki je zločin načrtovala do najmanjših podrobnosti," so prepričani.