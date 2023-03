Bolivijec v džungli preživel mesec dni: Pil sem deževnico in jedel črve

"Neverjetno, ne morem verjeti, da so me ljudje tako dolgo iskali," je po poročanju BBC za Unitel TV povedal skozi solze. " Jedel sem črve, žuželke, ne boste verjeli, kaj vse sem moral narediti, da sem preživel . Hvaležen sem Bogu, ker mi je dal novo življenje ," je še dejal.

Zdaj, mesec dni pozneje, ga je našla skupina domačinov. Povedal je, da je pil deževnico, ki jo je nabral v čevlje, jedel pa črve in žuželke, medtem ko se je skrival pred divjimi živalmi, tudi jaguarji in divjimi svinjami.

Acosta je shujšal za 17 kg, ko so ga našli, je imel izpahnjen gleženj, bil je dehidriran. Lahko je hodil, a je šepal.

"Moj brat nam je povedal, da se je, ko si je četrti dan izpahnil gleženj, začel bati za svoje življenje," je za bolivijski časopis Página Siete povedal Horacio Acosta.

Pri sebi ni imel mačete ali svetilke, v puški je imel samo en naboj. "Ni mogel hoditi, mislil je, da ga nihče več ne bo iskal," je še dodal mlajši brat preživelega. Zadnji naboj je uporabil, da bi prestrašil skupino južnoameriških divjih svinj, ki živijo v deževnih gozdovih Južne Amerike.

Po 31 dneh pa je približno 300 metrov stran opazil skupino, ki ga je iskala. Skozi trnje je odšepal proti njim ter z vpitjem pritegnil njihovo pozornost.

Horacio je pojasnil, da so njegovega brata našli štirje domačini. "Neki moški je pritekel in nam povedal, da so ga našli. To je čudež!" Po njegovih besedah se je Jhonattan po tej preizkušnji odločil za vedno opustiti lov. "Zdaj bo ustvarjal glasbo. To je obljubil Bogu in mislim, da bo svojo obljubo držal," je dejal o svojem bratu kitaristu.

Njegova družina je sporočila, da bo morala še sestaviti vse koščke zgodbe o tem, kako se je izgubil in kako mu je uspelo ostati živ, a o tem ga bodo spraševali postopoma, saj je po vsem, kar je prestal, še vedno zelo izčrpan, tako fizično kot psihično.

Tudi policija je sporočila, da bo zaslišala štiri prijatelje preživelega, da bi lažje razumela, kako in zakaj so se sploh ločili.