V Ameriki na večstanovanjsko hišo strmoglavilo manjše letalo

V poznih petkovih urah je na večstanovanjsko hišo v ameriškem mestecu Keen strmoglavilo manjše letalo. V trku so umrle vse osebe na krovu, prebivalci stavbe pa so začutili močno tresenje. "Celotna zgradba se je stresla, nato pa je mama šla ven pogledat, kaj se dogaja, in začela kričati, 'pojdi ven iz hiše'," je dogodek opisoval eden izmed stanovalcev.

icon-expand Letalska nesreča v New Hampshiru FOTO: AP V nesreči, ki se je zgodila nekaj minut po sedmi uri zvečer, je umrla celotna posadka letala. Šlo naj bi za enomotorno Beechcraft Sierro. Policija podatke o številu oseb na krovu, pa tudi njihovih identitetah še zbira. Prav tako še ni jasno, zakaj je letalo strmoglavilo. icon-expand Letalska nesreča v New Hampshiru FOTO: AP Po trku s stanovanjsko stavbo je tudi zgradbo zajel požar, zato je moralo osem prebivalcev svoj dom zapustiti. Gasilci so se s požarom borili več kot dve uri. Poškodovanih v stavbi ni bilo. Varnostna kamera na sosednji hiši je trenutek trka zajela v svoj objektiv. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Policisti bodo s preiskovanjem nadaljevali. Pri tem jim bo pomagala Zvezna uprava za letalstvo in nacionalni odbor za varnost v prometu.