V Ameriki zasegli toliko fentanila, da bi ubil vse Američane

Ameriški Urad za boj proti drogam (DEA) je snov, ki povzroča močno zasvojljivost in je 50-krat močnejša od heroina, označila za najbolj smrtonosno drogo, s katero se soočajo ZDA. Agenti so zasegli več kot 4,5 tone fentanila in več kot 50,6 milijona tabletk fentanila, ki spominjajo na različna protibolečinska zdravila na recept. To je več kot dvakrat več, kot so zasegli leta 2021.