V ameriškem napadu na pristanišče v Jemnu več kot 50 mrtvih

"Število smrtnih žrtev zaradi ameriškega napada se je povzpelo na 58 mučenikov in 126 ranjenih," je sporočil televizijski kanal hutijevcev Al Masira, ki se sklicuje na lokalne oblasti v mestu Hodejda. Pred tem so poročali o 38 mrtvih in 102 ranjenih. Med ubitimi naj bi bili tudi reševalci.

"Ameriške sile so ukrepale, da bi odpravile ta vir goriva za teroriste hutijevce, ki jih podpira Iran, in jih prikrajšale za nezakonite prihodke, ki že več kot deset let financirajo njihova prizadevanja," pa je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske.