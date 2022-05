V ameriškem senatu padel predlog zakona o zaščiti pravice do splava

Demokratom ne bo uspelo, saj, kot kaže, nimajo niti navadne večine, kaj šele zadostne večine proti obstrukciji oziroma filibustru. Republikanski senatorki Susan Collins iz Maina in Lisa Murkowski z Aljaske sta bili skupaj z demokratom iz Zahodne Virginije proti, ker ni šlo le za uzakonitev odločitve v primeru Roe proti Wadu, ampak tudi za odpravo številnih zakonov po zveznih državah, ki so tako ali drugače omejevali pravico do splava.

Demokrati skušajo zaščititi pravico do splava v pričakovanju odločitve vrhovnega sodišča ZDA, kjer konservativna večina načrtuje razveljavitev odločitve istega sodišča v primeru Roe proti Wadu, ki je Američankam leta 1973 zagotovila pravico do splava po vsem ozemlju ZDA.

Predlog podprl edini demokrat, ki javno nasprotuje pravici do splava

Predlog zakona pa je podprl edini demokrat v senatu, ki javno nasprotuje pravici do splava, Bob Casey iz Pensilvanije. Za vodstvo demokratov v kongresu je sicer tovrsten boj z mlini na veter le sredstvo za oživljanje volilne baze pred novembrskimi kongresnimi in drugimi volitvami sredi predsedniškega mandata. Zelo dobro se zavedajo, da jim zakona o zaščiti pravice do splava v sedanji sestavi kongresa ne bo uspelo sprejeti.

Vodja republikanske manjšine v senatu Mitch McConnell pa je medtem sporočil, da so demokrati sestavili najekstremnejšo možno zakonodajo. "Kar srh me spreletava ob misli, da je nekdo to sestavil leta 2022," je dejal McConnell, ki želi status Američank glede pravice do splava zožiti celo bolj od tistega, ki ga imajo v Iranu ali Afganistanu, kjer je splav dovoljen zaradi zaščite življenja nosečnice.