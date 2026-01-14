V ameriškem senatu predlog za prepoved priključitve ozemlja Nata

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt se bosta danes srečala z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom. Za srečanje sta zaprosili Danska in Grenlandija po zadnjih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA zlepa ali zgrda prevzele Grenlandijo, češ da je to v njihovem nacionalnem interesu. Prebivalci otoka ne želijo postati del ZDA, Trumpovi ideji nasprotuje tudi Danska ob podpori drugih članic Nata.
Predlog za prepoved priključitve ozemlja Nata
Senatorki Lisa Murkowski iz vrst republikancev in demokratka Jeanne Shaheen sta v omenjenem predlogu posvarili pred oslabitvijo kohezije severnoatlantskega zavezništva in spodkopavanjem prizadevanj za zoperstavljanje grožnjam Rusije in Kitajske.
"Nato ostaja najuspešnejše obrambno zavezništvo v zgodovini in njegova kredibilnost je odvisna od skupnega razumevanja, da bodo države članice spoštovale in branile suverenost druga druge," sta zapisali senatorki.
Glede na predlog zakona ameriška vlada za dejanje, usmerjena proti ozemlju zveze Nato, ne bi smela uporabiti sredstev obrambnega ali zunanjega ministrstva. Ameriški predsednik ima namreč v zunanji politiki veliko manevrskega prostora, glavno besedo pri porabi proračunskih sredstev pa imata oba domova kongresa.
Ima predlog možnosti za uspeh?
Zaenkrat sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni jasno, ali ima predlog realistične možnosti za uspeh v senatu in nato še predstavniškem domu. Enako velja za podoben predlog, ki je bil s podporo nekaj več kot 20 kongresnikov vložen v predstavniškem domu.
Ukrepanje kongresnikov sledi vse izrazitejšim težnjam ameriške vlade po pridobiti Grenlandije, ki sicer avtonomno dansko ozemlje. Trump to utemeljuje z nacionalnim interesom ZDA, da bi zagotovili, da arktičnega otoka ne bi prevzeli Rusija in Kitajska.
Grenlandija odločno nasprotovanje priključitvi ZDA, Danska pa skupaj z drugimi članicami Nata predlaga okrepitev varnosti na območju s sodelovanjem znotraj zavezništva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.