Tujina

V ameriškem senatu predlog za prepoved priključitve ozemlja Nata

Washington, 14. 01. 2026 08.15

Avtor:
Ne.M. STA
Grenlandija, ZDA

V ameriškem senatu je bil vložen predlog, ki bi vladi predsednika Donalda Trumpa prepovedal priključitev, okupacijo ali siceršnji nadzor nad ozemljem zaveznice iz vrst Nata brez strinjanja partnerske države. Predlog zakona sta sredi vse izrazitejših teženj ZDA po nadzoru nad Grenlandijo v torek vložili demokratska in republikanska senatorka. Danski zunanji minister in grenlandska zunanja ministrica pa se bosta srečala z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom.

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: Shutterstock

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt se bosta danes srečala z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom. Za srečanje sta zaprosili Danska in Grenlandija po zadnjih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA zlepa ali zgrda prevzele Grenlandijo, češ da je to v njihovem nacionalnem interesu. Prebivalci otoka ne želijo postati del ZDA, Trumpovi ideji nasprotuje tudi Danska ob podpori drugih članic Nata.

Preberi še Premier Grenlandije: Izbiramo Dansko, ne želimo biti del ZDA

Predlog za prepoved priključitve ozemlja Nata

Senatorki Lisa Murkowski iz vrst republikancev in demokratka Jeanne Shaheen sta v omenjenem predlogu posvarili pred oslabitvijo kohezije severnoatlantskega zavezništva in spodkopavanjem prizadevanj za zoperstavljanje grožnjam Rusije in Kitajske.

"Nato ostaja najuspešnejše obrambno zavezništvo v zgodovini in njegova kredibilnost je odvisna od skupnega razumevanja, da bodo države članice spoštovale in branile suverenost druga druge," sta zapisali senatorki.

Glede na predlog zakona ameriška vlada za dejanje, usmerjena proti ozemlju zveze Nato, ne bi smela uporabiti sredstev obrambnega ali zunanjega ministrstva. Ameriški predsednik ima namreč v zunanji politiki veliko manevrskega prostora, glavno besedo pri porabi proračunskih sredstev pa imata oba domova kongresa.

Preberi še Grenlandija 'pod nobenim pogojem' noče biti priključena k ZDA

Ima predlog možnosti za uspeh?

Zaenkrat sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni jasno, ali ima predlog realistične možnosti za uspeh v senatu in nato še predstavniškem domu. Enako velja za podoben predlog, ki je bil s podporo nekaj več kot 20 kongresnikov vložen v predstavniškem domu.

Ukrepanje kongresnikov sledi vse izrazitejšim težnjam ameriške vlade po pridobiti Grenlandije, ki sicer avtonomno dansko ozemlje. Trump to utemeljuje z nacionalnim interesom ZDA, da bi zagotovili, da arktičnega otoka ne bi prevzeli Rusija in Kitajska.

Grenlandija odločno nasprotovanje priključitvi ZDA, Danska pa skupaj z drugimi članicami Nata predlaga okrepitev varnosti na območju s sodelovanjem znotraj zavezništva.

predlog priključitev prepoved grenlandija zda danska

Američani pridobili napravo, ki naj bi povzročala havanski sindrom

Trump izgubil živce: nad zaposlenega s kletvicami in sredincem

bibaleze
