V ameriškem senatu predlog za prepoved priključitve ozemlja Nata

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt se bosta danes srečala z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom . Za srečanje sta zaprosili Danska in Grenlandija po zadnjih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA zlepa ali zgrda prevzele Grenlandijo, češ da je to v njihovem nacionalnem interesu. Prebivalci otoka ne želijo postati del ZDA, Trumpovi ideji nasprotuje tudi Danska ob podpori drugih članic Nata.

Senatorki Lisa Murkowski iz vrst republikancev in demokratka Jeanne Shaheen sta v omenjenem predlogu posvarili pred oslabitvijo kohezije severnoatlantskega zavezništva in spodkopavanjem prizadevanj za zoperstavljanje grožnjam Rusije in Kitajske.

"Nato ostaja najuspešnejše obrambno zavezništvo v zgodovini in njegova kredibilnost je odvisna od skupnega razumevanja, da bodo države članice spoštovale in branile suverenost druga druge," sta zapisali senatorki.

Glede na predlog zakona ameriška vlada za dejanje, usmerjena proti ozemlju zveze Nato, ne bi smela uporabiti sredstev obrambnega ali zunanjega ministrstva. Ameriški predsednik ima namreč v zunanji politiki veliko manevrskega prostora, glavno besedo pri porabi proračunskih sredstev pa imata oba domova kongresa.