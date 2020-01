V ameriškem senatu začetek sodnega postopka proti Trumpu

Donald Trump je obtožen izsiljevanja Ukrajine za volilno pomoč proti domačim političnim nasprotnikom in oviranja kongresne preiskave o tem. Njegovi odvetniki, med katerimi so tudi slavni, kot sta Ken Starrin Alan Dershowitz, so v ponedeljek do roka podali uraden odgovor na 111 strani dolgo razlago ustavne obtožbe demokratskih pravnikov.

Zatrdili so, da Trump ni naredil absolutno ničesar narobe, da gre pri ustavni obtožbi za nevarno perverzijo ustave, da so demokrati od samega začetka odločeni, da odstranijo Trumpa in spremenijo izid volitev leta 2016, da zloraba pooblastil sploh ni nobeno kaznivo dejanje in podobno.