V ameriškem zaporu umrl nekdanji vodja kolumbijskega kartela

Gilberto Rodríguez Orejuela , nekdanji vodja kolumbijskega mamilarskega kartela Cali, je v nekem trenutku nadzoroval veliko večino svetovne trgovine s kokainom in je bil zakleti sovražnik Pabla Escobarja . 83-letnik je zaradi svoje sposobnosti, da je bil korak pred tekmeci in zakonom, dobil celo vzdevek Šahist. Toda leta 1995 mu je sreča obrnila hrbet – aretirali so ga v Kolumbiji in ga nato leta 2004 izročili ZDA.

Nekdanji vodja kartela je prestajal 30-letno zvezno zaporno kazen v Severni Karolini, kjer je v torek zaradi bolezni umrl, je sporočila njegova družina.

Na vrhuncu svoje moči je Gilberto Rodríguez Orejuela s svojim bratom Miguelom vodil mamilarski kartel Cali. Po podatkih ameriške uprave za boj proti drogam (DEA) je bila tolpa Cali do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja odgovorna za 80 odstotkov celotne svetovne trgovine s kokainom. Ta monopol je dosegla šele po letu 1993, ko so policisti ubili dolgoletnega sovražnika Rodrígueza Orejuele, Pabla Escobarja, vodjo kartela Medellin.

Medtem ko je imela Escobarjeva tolpa v Kolumbiji grozljiv sloves zaradi nasilja, sta se brata Rodríguez Orejuela poskušala prikazati kot ugledna poslovneža. Pozneje sta priznala, da sta sprejemala podkupnine, da bi si zagotovila prijateljsko obravnavo močnih politikov, s katerimi sta si bila zelo blizu, oblasti pa ju nikoli niso tako aktivno preganjale kot njunega tekmeca. Rodríguez Orejuela se je celo raje opisal kot "pošten lekarniški magnat" – pri čemer se je skliceval na verigo lekarn v družinski lasti.

Toda v praksi je bil kartel Cali neusmiljeno nasilen. Dolga leta so se njeni člani borili s svojimi tekmeci iz tolpe Medellín za nadzor nad donosnim trgom kokaina in oskrbovalnimi potmi. Brata Rodríguez Orejuela sta pri tem uporabljala bombe in stražarje in naj bi stala tudi za skupino Pepes, ki je odgovorna za smrt več kot 60 sorodnikov in sodelavcev Pabla Escobarja. V krvavem spopadu, ki je po tem dogodku v osemdesetih letih zajel Kolumbijo, je umrlo na stotine članov tolp, preprodajalcev mamil in navadnih ljudi.

Propad kartela Cali se je začel leta 1995, ko je policija aretirala Gilberta Rodrígueza Orejuela v njegovem luksuznem domu v Caliju, kjer naj bi se skrival v garderobni omari. V enem letu po aretaciji je bilo približno šest od sedmih voditeljev kartela mrtvih ali za rešetkami. Njegov mlajši brat Miguel, ki so ga aretirali dva meseca po Gilbertu, trenutno prestaja zaporno kazen v ZDA.