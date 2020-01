Američani v zračnem napadu ubili poveljnika elitnih sil iranske revolucionarne garde

Iz Pentagona so sporočili, da je šlo za preventivni ukrep, saj naj bi Solejmani aktivno razvijal načrte za napade na ameriške diplomate in vojake v Iraku ter v celotni regiji. Prav tako naj bi odobril zadnji napad protestnikov na ameriško ambasado v Bagdadu. Napad je po besedah Pentagona bil namenjen "odvračanju bodočih iranskih napadov". V napadu je umrl tudi namestnik poveljnika pro-iranske milice v Iraku Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF) Abu Mahdi al Muhandis .

Ameriški predsednik Donald Trump je izdal ukaz za zračni napad v Bagdadu, v katerem so ubili poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde al Kuds, generala Kasema Solejmanija .

ZDA so v nedeljo bombardirale objekte PMF zaradi napada na iraško vojaško bazo v petek v Kirkuku, v katerem je bil ubit tudi Američan.Pro-iranska milica je potem organizirala protestni napad na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu, Američani pa so se maščevali z likvidacijo Solejmanija in al Muhandisa.

Iran: Žrtev je vsaj sedem

Tiskovne agencije in iraški ter iranski mediji poročajo, da je do napada pri letališču prišlo kmalu po polnoči v petek zjutraj, ubili pa naj bi še več drugih oseb, po poročanju PMF najmanj sedem ljudi. Al Muhandis je prišel na letališče v konvoju, da pričaka Solejmanija, ki je priletel ali iz Libanona ali Sirije. Konvoj je prispel do tovornega dela letališča, kjer je bilo Solejmanijevo letalo, nakar je vse skupaj razneslo. Američani naj bi napad izvršili z raketo. Solejmanijevo truplo je razneslo na koščke, al Muhandisa pa niso mogli identificirati.