V ameriški kemični tovarni odjeknila silovita eksplozija

Eksplodiralo in zagorelo je okoli 9. ure zjutraj v kemični tovarni Carus Chemical. Po prvih podatkih je eksplodiral ladijski zabojnik, nameščen v ladijskem oddelku kemične tovarne. Požar je še aktiven, a pod nadzorom, so sporočili policisti. V incidentu niso zabeležili nobene žrtve, prav tako so bili vsi delavci varno evakuirani iz tovarne.