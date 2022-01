Po prepovedi strip o holokavstu zasedel prvo mesto na seznamu Amazonovih uspešnic

Člani šolskega odbora v okrožju McMinn so glasovali za prepoved grafičnega romana Arta Spiegelmana , ker vsebuje kletvice in ilustracije, ki prikazujejo goloto. Avtor je dejal, da ga je njihova odločitev zmedla, poroča BBC .

V intervjuju za CNBC je avtor romana dejal, da gre za orwellovsko ravnanje. Za The New York Times je povedal, da se strinja, da so nekatere slike neprijetne. "Ampak veš, kaj? Ta zgodovina je neprijetna," je dejal.

Do prepovedi romana je sicer prišlo v času, ko v ZDA potekajo širše razprave o učnem načrtu v javnih šolah. Starši, učitelji in šolsko osebje se usklajujejo glede tega, kako v razredu poučevati tematike, kot so rasa, diskriminacija in neenakost, še poroča BBC.