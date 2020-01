V ameriški veleblagovnici v deško jakno nastavil stekleničko s posteljnimi stenicami

Osebje v prodajalni je v žepu deške jakne, ki je bila na razprodaji v veleblagovnici Walmart v Pensilvaniji, našlo stekleničko za zdravila, ki je imelo nenavadno vsebino. V steklenički so namreč gomazele žive posteljne stenice. Dogodek so prijavili oblastem, ki ga preiskujejo.

Da so bile v steklenički res posteljne stenice, je potrdila preiskava. Poleg tega so stenice našli tudi v okolici moške garderobe, kjer je eden izmed zaposlenih našel še drugo stekleničko, v kateri pa naj bi bile že poginule stenice. Kot so sporočili, so blokirali prizadeto območje veleblagovnice, policija pa išče osumljenca.

Lahko se skrivajo v razpokah in šivih vzmetnic, oblazinjenem pohištvu, hrbtnih straneh postelj, za slabo pritrjenimi tapetami posteljnega dna, potujejo pa lahko s pohištvom, prtljago, obleko in drugimi osebnimi stvarmi. V naše postelje jih običajno prinesemo s potovanj.

V zadnjih letih potovanja po svetu, priseljevanje ljudi in odpornost na insekticide prispevajo k večanju števila poročil o okužbah s temi žuželkami v razvitih deželah. Prav gotovo so posteljne stenice prisotne tudi kje v Sloveniji, vendar na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podatkov o njihovi prisotnosti nimajo, saj o njih ni potrebno poročati

Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), so posteljne stenice (Cimex lectularius) na svetu že več tisoč let in so pravzaprav vseskozi med nami. Včasih se pojavijo tudi v hotelih s petimi zvezdicami, njihov pojav in prisotnost pa nista nujno povezana s slabo higieno oziroma pomanjkljivim vzdrževanjem.

So nočne živali in pridejo na plan ponoči zato, da se bodo hranile z našo krvjo. Brez sesanja krvi res lahko preživijo tudi več mesecev. Lahko napadejo tudi domače živali. Pik posteljne stenice je lahko neprijeten, saj pičeno mesto lahko kasneje močno srbi in se tudi okuži, pojasnjujejo na NIJZ.

Daleč najpogostejša reakcija na ugriz stenice je pojav srbečih rdečih izboklinic na mestu ugriza. Najpogosteje so piki na obrazu, vratu, rokah, ramenih in drugih, med spanjem lažje dostopnih predelih. Običajno srbeči izpučaji izginejo šele po enem do dveh tednih. Zaradi praskanja lahko pride do komplikacij in bakterijske okužbe vbodenega mesta. Mnogo redkejše, a možne, so tudi težje reakcije: alergijska reakcija s koprivnico (vnetje in oteklina kože) na mestu ugriza, ki se v naslednjih dneh razvije v bolj razširjen mehurjast izpuščaj (izbokline, napolnjene s tekočino). Izjemno redko se pojavi astma kot sistemski tip alergijske reakcije, ki jo povzročijo ugrizi posteljnih stenic.