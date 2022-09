V ameriški vojski rekordno število spolnih napadov

Urad obrambnega ministrstva ZDA za preprečevanje spolnih napadov in odzivanje nanje (SAPR) je sporočil, da je bilo do 30. septembra 2021 prijavljenih 8866 napadov, v katerih so bili žrtve pripadniki vojske, v primerjavi s 7813, ki so jih zabeležili v predhodnem letu. Fiskalno leto v ZDA obsega obdobje od 1. oktobra do 30. septembra prihodnjega leta.

Določen delež spolnih napadov sicer vedno ostane neprijavljen, SAPR pa na podlagi anket ocenjuje, da je skoraj 36.000 vojakinj in vojakov - 8,4 odstotka žensk in 1,5 odstotka moških - v obravnavanem obdobju doživelo vsaj en nezaželen spolni kontakt.