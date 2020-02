V Amsterdamu nameravajo prepovedati prodajo drog turistom

Mestne oblasti Amsterdama pripravljajo nova pravila, zato, da bi zmanjšale gnečo v rdeči četrti. Strožja pravila med drugim predvidevajo prepoved prodaje kanabisa turistom in omejiti vodene oglede rdeče četrti. Slednje pravilo bo začelo veljati že aprila.

Na Nizozemskem si prizadevajo, da bi turiste, ki se množično zgrinjajo v državo, preusmerili še kam drugam, kot le v Amsterdam. V prestolnici pa želijo razbremeniti eno za turiste najbolj privlačnih točk – rdečo četrt. Ker se tja zgrinjajo trume turistov, ki so pogosto zelo glasni in neotesani, so že sprejeli prepoved ustavljanja in sprehodov mimo oken s prostitutkami med vodenimi ogledi rdeče četrti.

Vodene skupine turistov se ne bodo več smele ustavljati pred okni s prostitutkami. FOTO: Shutterstock

Po ocenah mestnih oblasti se vsak dan skozi območje sprehodi okoli 115 vodenih skupin. Vodiči tako od aprila ne bodo več smeli turiste peljati mimo oken, v katerih pozirajo na pol gole prostitutke. S tem jih želijo mestne oblasti tudi zaščititi, saj so pogosto tarča opazk, zlorab, turisti pa jih fotografirajo brez njihovega dovoljenja. "Nespoštljivo je, da se s spolnimi delavkami ravna kot s turistično atrakcijo," je dejal namestnik županje Victor Everhardt. Nad množicami turistov pa negodujejo tudi lokalni prebivalci – več kot polovica prebivalcev in podjetnikov na območju namreč priznava, da jih veliko število obiskovalcev moti in ovira. Tudi v Amsterdamu nameravajo prepovedati prodajo marihuane tujcem Da bi razbremenili rdečo četrt in s tem sam center mesta, pa zdaj v Amsterdamu razmišljajo tudi o prepovedi prodaje kanabisa tujcem v znanih kavarnah na območju Singel, kjer se nahaja tudi rdeča četrt. V državi sicer že od konca leta 2012 velja prepoved prodaje kanabisa turistom. Ob priložitvi osebne izkaznice in potrdila o rezidenstcu ga v večini tovrstnih kavarn na Nizozemskem lahko kupijo le lokalni prebivalci. Odlok so sprejeli zato, da bi zajezili turizem zaradi drog. Amsterdam pa je bil doslej pri tem izjema, saj so turisti še vedno lahko vstopili v kavarne v območju Singel in kupili travo.

Amsterdam je bil izjema, kjer so lahko turisti še vedno kupovali marihuano v posebnih kavarnah. FOTO: Shutterstock

Poleg omenjenih omejitev in prepovedi, pa mestni svet načrtuje tudi omejitev vodenih ogledov na 15 ljudi v skupini. Po novih pravilih pa bo prepovedano njihovo ustavljanje na prometnih mestih, kot so ozki mostovi, pred hišami in na vhodih trgovin in restavracij. Predvidena globa za vodnike, ki bi kršili pravila, je 190 evrov. Skoraj četrtina turistov v mesto prihaja zaradi kavarn Županja Femke Halsema zdaj za to potezo skuša dobiti politično podporo. Da bi ugotovili, koliko turistov pride v Amsterdam zaradi kavarn, v katerih prodajajo kanabis, so izvedli anketo med turisti. Dobra tretjina turistov je odgovorila, da mesta ne bi obiskali tako pogosto, če v kavarnah ne bi mogli kupiti opojne substance, po kateri so znane. 11 odstotkov vprašanih pa je dejalo, da Amsterdama ne bi več obiskali, če bi jim prepovedali vstop v omenjene kavarne.

Znamenite kavarne v Amsterdamu, kjer prodajajo marihuano. FOTO: Shutterstock