V Amsterdamu ustrelili nizozemskega preiskovalnega novinarja

Po poročanju tujih medijev so 64-letnega novinarja Petra R. de Vriesa ustrelili v glavo, potem ko je nastopil v zabavni televizijski oddaji. Odpeljali so ga v bolnišnico in je v kritičnem stanju. Očividci so za medije povedali, da so slišali več strelov, nato pa opazili moškega, ki je negibno ležal na tleh.

Amsterdamska policija je sporočila, da so sprožili obsežno iskalno akcijo za strelcem. Priče so ga opisale kot svetlopoltega moškega vitke postave, ki je bil oblečen v temno zeleno maskirno jakno in črno kapo. "Iščemo priče in ljudi, ki imajo fotografije ali posnetke dogodka ali potencialnega osumljenca na begu. Ne delite teh fotografij na družbenih omrežjih," je policija zapisala na Twitterju.

Časnik The Algemeen Dagblad poroča, da je bil osumljenec aretiran na jugu Amsterdama, a policija tega še ni potrdila.