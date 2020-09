V Anconi po eksplozijah izbruhnil obsežen požar

Eksplozije so odjeknile malo po polnoči, požar pa je bil po posredovanju 16 ekip gasilcev pod nadzorom zgodaj zjutraj, so tvitnili gasilci. Zaradi požarov so se nad mestom ob jadranski obali vili beli oblaki dima v obliki gob.

Mestne oblasti so zaradi požara začasno zaprle vse šole, univerzo, parke in športne parke na prostem. Prebivalcem pa so priporočile, naj imajo zaprta okna in naj se na prostem zadržujejo le, če je nujno.