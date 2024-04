V Angliji bo na voljo tableta, ki naj bi prepolovila pogostost migren

Britanski Nacionalni inštitut za odličnost zdravja in oskrbe (Nica) je prižgal zeleno luč prvemu peroralnemu zdravljenju, ki naj bi preprečilo kronične in epizodne migrene. Regulator zdravilo kot možnost za preprečevanje kroničnih in epizodnih migren priporoča odraslim, ki so imeli vsaj štiri migrene na mesec in pri katerih so bila vsaj tri predhodna preventivna zdravljenja neuspešna. Glede na smernice bi zdravilo lahko ponudili 170.000 bolnikom.

Zdravilo se imenuje Atogepant (tudi Aquipta), izdeluje ga podjetje AbbVie, deluje pa tako, da blokira peptid, receptor proteina v senzoričnih živcih glave in vratu, povezan z genom kalcitonina (CGRP). CGRP povzroča širjenje žil, kar lahko povzroči vnetje in migreno.

Helen Knight , direktorica ocenjevanja zdravil v Nici, je povedala, da so sicer trenutno najučinkovitejše možnosti za ljudi s kroničnimi migrenami, ki so že poskusili tri preventivne terapije, zdravila, ki jih je treba vbrizgavati. Odbor je izvedel, da nekateri ljudje zdravil ne morejo prejemati z injekcijami, na primer ker imajo alergijo ali pa fobijo pred iglami.

V Angliji imajo tudi številne organizacije, ki se zavzemajo za zdravljenje migrene, te pa so zdaj pozvale, naj zdravilo čim hitreje postane dostopno uporabnikom. Rob Music, direktor organizacije Migrane Trust je poudaril, da so migrene lahko nevarno izčrpavajoče. "Simptomi lahko vključujejo močno bolečino v glavi, izgubo ali spremembe čutil in onemogočanje sposobnosti za vsakodnevno življenje," je povedal in pozdravil nove možnosti za spopadanje s tem stanjem.

Minister za zdravje Andrew Stephenson je povedal, da migrene prizadenejo na milijone ljudi v državi in da bo nova terapija lahko pomagala tudi tistim, ki so jih druga zdravila pustila na cedilu. "Tako bo več ljudi, ki se soočajo s tem izčrpavajočim stanjem, lahko učinkoviteje obvladovalo svoje migrene in imelo bolj kvalitetno življenje," je izpostavil.