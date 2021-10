V Angliji botoks in polnjenje ustnic prepovedali za osebe mlajše od 18 let

Glede na novo zakonodajo v Angliji osebe, mlajše od 18 let, ne morejo več dobiti injekcij botulinskega toksina, bolj znanega kot botoks, prav tako so zanje prepovedana dermalna polnila za ustnice. "Noben otrok ne potrebuje kozmetičnega botoksa ali polnil," je dejala poslanka Laura Trott, številni podporniki pa pozivajo, da zakonodaja še vedno ni dovolj stroga.

Cilj novega zakona je zaščititi mlade, v Angliji pa si sicer že več let prizadevajo urediti industrijo neoperativnih lepotnih posegov. Zagovorniki sicer pravijo, da nova pravila še niso dovolj obsežna, saj prepoved ne vključuje nekaterih drugih priljubljenih posegov, kot je na primer poseg, ki da pacientom videz "lisičjega očesa" (fox-eye) tako, da dvigne zunanji del obrvi. Po vladnih ocenah je bilo lani v Angliji izvedenih do 41.000 posegov z botoksom na osebah, mlajših od 18 let. Analiza Ministrstva za zdravje in socialno varstvo je medtem pokazala, da je bilo v letu 2017 na mladoletnih osebah izvedenih do 29.300 postopkov dermalnih polnil.

icon-expand Polnjenje ustnic FOTO: Shutterstock

Preden je začela veljati nova zakonodaja, strokovnjaki pred posegi niso preverjali starosti pacientk in pacientov. Podobna pravila v bližnji prihodnosti pričakujejo tudi v Walesu in na Škotskem, Severna Irska pa trenutno ne načrtuje nobenih sprememb. Podporniki nove zakonodaje pozivajo tudi druge narode, naj hitro ukrepajo in mladim Angležinjam in Angležem preprečijo, da se na poseg odpravijo čez mejo. Hkrati v Združenem kraljestvu ne obstaja noben zakon, ki bi od zdravnikov zahteval formalne kvalifikacije ali usposabljanje za tovrstne posege. Maria Caulfield, ministrica za varnost pacientov, je dejala, da razume stalen pritisk, da bi ljudje bolje izgledali, a dodala, da je bilo zaradi slabih izkušenj že preveč ljudi ranjenih tako fizično kot tudi čustveno. "Veliko ljudi je po neuspelih kozmetičnih posegih potrebovalo tudi zdravniško oskrbo," je dejala. "Vsakdo, ki razmišlja o takem zdravljenju, bi si moral vzeti čas in razmisliti o vplivu na svoje fizično in duševno zdravje, hkrati pa se prepričati, da bo kirurg, ki bo opravil poseg, usposobljen, varen in ugleden".

"Moja ustnica je bila velikanska in črna" 34-letna Laura Brooks se je decembra lani odločila za dermalno polnilo ustnic, saj je želela, da bi njene ustnice izgledale polnejše. Toda pri postopku je prišlo do težave, s posledicami pa se sooča tudi več mesecev kasneje. Kot kaže, ji je zdravnica poškodovala žilo, posledično ji je hudo zatekla ustnica. "Moja ustnica je bila res velika in črna," je dejala. "Zdravnica je začela paničariti, ni znala pravilno ukrepati," je dodala. Čeprav je oteklina večinoma že izginila, so posledice posega tudi po devetih mesecih še vedno vidne. Pojasnila je, da se je za poseg odločila deloma zato, ker so to počeli vsi drugi, pa tudi zato, ker je na spletu našla storitev po znižani ceni. Poziva, da bi morala biti zakonodaja še strožja, saj se za "napačnega" strokovnjaka lahko odločijo tudi polnoletne osebe, tako ženske kot moški.

icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Dreamestime