V Angliji po napadu z nožem izbruhnili nasilni izgredi, ranjeni policisti

Izgredi so izbruhnili po maši v spomin na žrtve napada. Pred tamkajšnjo mošejo se je zbrala skupina ljudi, ki je vanjo metala opeke. Z opekami so obmetavali tudi policiste, ki so posredovali. Izgredniki so zažigali avtomobile in koše za smeti ter izropali trgovino. Po navedbah policije so bili uporniki večinoma pripadniki skrajno desničarske skupine, ki niso bili iz lokalnega območja.