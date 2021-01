V Anglijo prihaja prvo urbano letališče za drone na svetu

Znanstvena fantastika bo v nekaj mesecih postala resničnost. V Angliji bodo zgradili prvo urbano letališče za drone na svetu. "Brezpilotni letalniki za dostavo in leteči taksiji morajo dobiti ustrezno infrastrukturo, prihodnost je tukaj," pravijo snovalci, ki projekt ocenjujejo na slabe tri milijone evrov. Kot glavne prednosti izpostavljajo odpravo gneče na tleh, manj onesnaževanja in na dolgi rok brezogljični svet. Največja ovira v revoluciji zračnega prometa medtem ostaja pomanjkanje pravil in zakonodaje.

icon-expand