V Angoli našli največji rožnati diamant v zadnjih 300 letih

V Angoli so našli rožnati diamant, ki je s svojimi 34 grami največji v zadnjih 300 letih. 170-karatni "Lulo Rose" so poimenovali po rudniku, kjer so ga našli. Gre za drugi največji rožnati diamant po 185-karatnem Daria-i-Noorju, ki so ga izbrusili iz večjega kamna.

Lulo Rose je diamant tipa 2a, kar pomeni, da ima malo ali nič nečistoč. "Spektakularni rožnati diamant, ki so ga našli v Lulu, še naprej dokazuje, da je Angola pomemben igralec na svetovnem trgu diamantov," je o rekordnem odkritju dejal Diamantino Azevedo, angolski minister za mineralne vire. Hkrati gre za peti največji diamant, ki so ga odkrili v rudniku Lulo, katerega lastništvo si delita avstralska družba Lucapa Diamond Company in angolska vlada, poroča BBC. icon-expand Lulo Rose - rožnati diamant FOTO: AP Podobne diamante so v preteklosti prodali za več deset milijonov evrov. Enega od njih, poznanega pod imenom Pink Star, so leta 2017 na dražbi v Hongkongu prodali za 71,2 milijona dolarjev (69,7 milijona evrov). Največji najdeni rožnati diamant sicer ostaja Daria-i-Noor, ki so ga odkrili v Indiji. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je bil diamant izbrušen iz še večjega kamna, zdaj pa je del zbirke iranskih kronskih draguljev. Iz istega kamna so izbrusili še en diamant, ki je prav tko del iste zbirke. Največji surovi diamant na sploh pa je diamant Cullinan, ki so ga leta 1905 našli v Južni Afriki. 3.107 karatni diamant je tehatl več kot pol kilograma, razrezali pa so ga na 105 različnih kamnov. Največji med njimi - Cullinan I - je največji čisti diamant na svetu in je del kronskih draguljev Združenega kraljestva.