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'V Ankari je bil revolver. V New Yorku – poljska sablja'

New York, 23. 09. 2026 10.16 pred 17 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H.
Nawrocki Erdoganu podaril sabljo

Erdogan je na julijskem vrhu Nata presenetil voditelje in jim ob odhodu iz Ankare podaril revolverje z naboji. Poljski predsednik Nawrocki pa se je odločil, da v New Yorku turškega kolega preseneti na podoben način. Ob robu zasedanja Združenih narodov je namreč Erdoganu podaril poljsko sabljo.

"V Ankari je bil revolver. V New Yorku – poljska sablja. Med vrhom zveze Nato je predsednik Republike Turčije Recep Tayyip Erdogan predsedniku Karolu Nawrockemu podaril personaliziran revolver. Danes, ob 81. zasedanju Generalne skupščine ZN, je predsednik Republike Poljske to gesto vrnil in turškemu voditelju podaril poljsko sabljo," je na omrežju X zapisal Marcin Przydacz, vodja Urada za mednarodno politiko pri predsedniku Republike Poljske.

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Ob tem je poudaril, da imata darili, ki sta si jih voditelja izmenjala v zadnjih mesecih, močno simboliko. "Dve prepoznavni darili in dva simbola vojaških tradicij držav, ki danes delita pomembne varnostne interese," je poudaril Przydacz.

Voditelja sta se srečala za zaprtimi vrati v Turški hiši ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Razpravljala sta o dvostranskih odnosih med Turčijo in Poljsko, možnostih povečanja obsega trgovine in krepitvi sodelovanja v obrambni industriji, pa tudi o regionalnih in svetovnih razmerah, so sporočili iz turškega direktorata za komunikacije.

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Erdogan je po poročanju TRT World Nawrockemu povedal, da si Turčija prizadeva pomagati pri končanju vojne med Rusijo in Ukrajino ter zagotoviti varnost plovbe v Črnem morju. Govorila sta tudi o obleganju Gaze, pri čemer je Erdogan poudaril pomen nadaljnje mednarodne podpore rešitvi dveh držav za zagotovitev miru in stabilnosti na tem območju.

Erdogan je Nawrockega povabil tudi na vrh voditeljev COP31, ki bo novembra potekal v Antalyi v Turčiji.

Voditelji članic zveze Nato so julija ob koncu vrha v Ankari od turškega gostitelja Erdogana dobili personaliziran revolver Gumusay .357 Magnum, redko pištolo, ki jo je v 90. letih prejšnjega stoletja izdeloval turški proizvajalec orožja MKE. Revolver s pravimi naboji je bil shranjen v okrasni škatli s turško zastavico in logotipom Nata ter ploščico z besedilom: "Prvi revolver, proizveden v naši državi." Darilu je priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo domov.

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KOMENTARJI2

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tali?ni tom
23. 09. 2026 10.45
verjetno bo naslednjič top! zanimiva darila si dajejo tile osebki! se ne sekirajo za vojne,njihovi otroci in svojci bojo na varnem!
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0 0
Tempus Fugit
23. 09. 2026 10.43
Na oblasti so vedno bolj nori politiki in zato ni čudno, kakšen je trenutni svet. Etika, morala, spoštovanje zakonov...so postali pojmi iz pravljice...
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0 0
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