"V Ankari je bil revolver. V New Yorku – poljska sablja. Med vrhom zveze Nato je predsednik Republike Turčije Recep Tayyip Erdogan predsedniku Karolu Nawrockemu podaril personaliziran revolver. Danes, ob 81. zasedanju Generalne skupščine ZN, je predsednik Republike Poljske to gesto vrnil in turškemu voditelju podaril poljsko sabljo," je na omrežju X zapisal Marcin Przydacz, vodja Urada za mednarodno politiko pri predsedniku Republike Poljske.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ob tem je poudaril, da imata darili, ki sta si jih voditelja izmenjala v zadnjih mesecih, močno simboliko. "Dve prepoznavni darili in dva simbola vojaških tradicij držav, ki danes delita pomembne varnostne interese," je poudaril Przydacz. Voditelja sta se srečala za zaprtimi vrati v Turški hiši ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Razpravljala sta o dvostranskih odnosih med Turčijo in Poljsko, možnostih povečanja obsega trgovine in krepitvi sodelovanja v obrambni industriji, pa tudi o regionalnih in svetovnih razmerah, so sporočili iz turškega direktorata za komunikacije.