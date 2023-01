V Antwerpnu so lani zasegli rekordno količino kokaina

Ob tem bo Nizozemska del sredstev vložila v uporabo umetne inteligence, odkrivanje kemičnih spojin in sledenje kontejnerjem, sta še dejala predstavnika. Podatke so sicer razkrili le dan po strelskem napadu na hišo, v katerem je bila v mestu ubita 11-letna deklica. Župan Antwerpna Bart De Wever je incident označil kot del vojne mamilarskih tolp in dodal, da gre pri streljanju verjetno za obračun med različnimi tolpami.

Napad sta obsodila belgijski pravosodni minister Vincent Van Quickenborne in notranja ministrica Annelies Verlinden , ki je poudarila, da bodo storili vse, da bodo storilce prijeli. Antwerpen je "glavna destinacija" za preprodajalce drog, saj Belgija predstavlja kar 40 odstotkov vseh najdb kokaina v Evropi, je pojasnil belgijski carinik Kristian Vanderwaeren . Poleg tega je pristanišče – skupaj z nizozemskim v Rotterdamu – zaradi svoje osrednje lege v severozahodni Evropi precej priljubljeno za mednarodno trgovino in z njo povezane kriminalne organizacije, je poudaril Van Petegham.

Belgijske oblasti so v zadnjih petih letih zabeležile več kot 200 primerov nasilja, povezanega z drogami – predvsem napade in metanje eksploziva na poslopja. Septembra lani so morali okrepiti tudi varovanje belgijskega pravosodnega ministra, potem ko so aretirali štiri nizozemske državljane, ki naj bi ga nameravali ugrabiti.

V zadnjem desetletju sicer v Antwerpnu vsako leto podirajo rekorde po količini odkritega in zaseženega kokaina. Leta 2021 so tako belgijski organi v pristanišču zasegli skupno 89,5 tone, kar je za tretjino več kot leta 2020.

Vendar pa belgijski carinski organi ocenjujejo, da kljub uporabi lednih psov in skenerjev zabojnikov odkrijejo in zasežejo le približno 10 odstotkov količine prepovedane droge, ki se tihotapi skozi Antwerpen.