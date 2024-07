V Apuliji zaradi požara evakuirali več kot 1000 turistov

Potem ko je požar zajel gozdne površine v okolici zaliva San Felice ob jadranskem letoviškem kraju Lido di Portonuovo, so italijanski gasilci danes k evakuaciji pozvali večje število turistov. Tiste brez avtomobilov so s čolni odpeljali v telovadnico v bližnjem mestu Vieste, kjer so jim zagotovili začasno zatočišče.

Gasilci medtem skušajo obvladati požar s pomočjo gasilskih vozil, dvema kanaderjema in helikopterjem, pri čemer želijo preprečiti, da bi se ogenj zaradi močnega vetra še naprej širil proti okoliškim turističnim krajem. Da požar poskušajo pogasiti iz kopnega in zraka je za agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik gasilske službe in potrdil, da so evakuirali približno 1000 turistov. Da so razmere kritične pa je povedal tudi župan bližnjega mesta Vieste, Giuseppe Nobiletti. Izrazil je zaskrbljenost, da vetrovi potiskajo plamene proti turističnemu kompleksu. Po več tednih vročega vremena so požari po vsej Italiji izbruhnili skoraj vsak dan, zlasti na jugu in po otokih. Prejšnji teden sta po poročanju lokalnih medijev umrla tudi dva gasilca, ki sta se borila z ognjem v bližini mesta Matera v regiji Bazilikata, ki meji na Apulijo.

Pristojne oblasti so začele tudi preiskavo, saj sumijo, da bi lahko šlo za namerno podtaknjen požar.