Argentinski senat potrdil zgodovinski zakon o legalizaciji splava

"Zakon je sprejet," je po več kot dvanajsturni razpravi dejala predsednica senata Cristina Kirchner . V Argentini so bili doslej splavi dovoljeni le v dveh primerih – v primeru posilstva in ko je bilo ogroženo življenje matere. Predlog zakona je v začetku tega meseca potrdila tudi poslanska zbornica. Katoliška cerkev, ki je še vedno zelo vplivna v Latinski Ameriki, pa je tej potezi nasprotovala in senatorje pozvala, naj predlog zavrnejo.

Aktivisti, ki so se zavzemali za legalizacijo splava, upajo, da bo sprejetje zakona v Argentini, eni največjih in najvplivnejših držav Latinske Amerike, navdihnilo tudi druge države. V državi s 44 milijoni prebivalcev vsako leto opravijo na stotisoče ilegalnih splavov, zagovorniki splava pa oblasti že dolgo pozivajo, naj z legalizacijo postopka končajo nevarne ilegalne splave. Zagovorniki legalizacije splava so bili avgusta 2018 poraženi, saj takratni predsednik Mauricio Macri zakona ni podprl. Takrat se je več deset tisoč žensk na odločitev odzvalo s protesti, njihov simbol upora pa so postale zelene rute.

Ko so bili objavljeni izidi glasovanja, se je pred stavbo senata v Buenos Airesu zbralo na tisoče ljudi in mahalo z zelenimi zastavami in rutami. "Ta boj se je rodil na ulicah," je za AFP dejala aktivistka Silvia Saravia.