V argentinskega predsednika metali kamenje in steklenice

Kontroverznega Mileija, ki se je v predsedniškem vozilu peljal na obrobje Buenos Airesa, da bi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami promoviral svojo libertarno stranko, so varnostne službe odpeljale na varno, je sporočil njegov tiskovni predstavnik.

V incidentu je bil poškodovan najmanj en človek, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Protestniki so jezni zaradi korupcijskega škandala, v katerega naj bi bila vpletena Mileijeva spremljevalka. Številni prebivalci nasprotujejo tudi njegovim strogim varčevalnim ukrepom. Ukrepi, namenjeni uravnoteženju proračuna, so posebej hudo prizadeli upokojence, s padcem standarda se soočajo tudi ostali prebivalci te južnoameriške države.