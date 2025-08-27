Svetli način
Tujina

V argentinskega predsednika metali kamenje in steklenice

Buenos Aires, 27. 08. 2025 22.39 | Posodobljeno pred eno minuto

Argentinski predsednik Javier Milei je bil med vožnjo po Buenos Airesu tarča napada. Nanj so jezni protestniki metali kamenje in steklenice. V incidentu ni bil poškodovan.

Kontroverznega Mileija, ki se je v predsedniškem vozilu peljal na obrobje Buenos Airesa, da bi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami promoviral svojo libertarno stranko, so varnostne službe odpeljale na varno, je sporočil njegov tiskovni predstavnik.

V incidentu je bil poškodovan najmanj en človek, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Protestniki so jezni zaradi korupcijskega škandala, v katerega naj bi bila vpletena Mileijeva spremljevalka. Številni prebivalci nasprotujejo tudi njegovim strogim varčevalnim ukrepom. Ukrepi, namenjeni uravnoteženju proračuna, so posebej hudo prizadeli upokojence, s padcem standarda se soočajo tudi ostali prebivalci te južnoameriške države.

