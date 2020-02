V Arizoni izstrelili največji ognjemet na svetu

Pirotehnično sredstvo so v zrak izstrelili s pomočjo jeklene cevi, ki je bila zakopana v tla na gori Emerald. Z eksplozivom so raketo v zrak pognali s hitrostjo 482 kilometrov na uro. Obiskovalci v dolini so lahko tako od daleč opazovali rdečo sled v zraku, saj je raketa dosegla skoraj 1,6 kilometra v višino preden je eksplodirala v zraku in požela val navdušenja. V trenutku, ko je počilo, je nebo močno zažarelo v rdeči barvi.

Med tradicionalnim zimskim karnevalom v Colorado Cityju v ameriški zvezni državi Arizona, so organizatorji obiskovalce navdušili z največjo ognjemetno raketo, ki so jo kdaj koli v zgodovini pognali v zrak. Ogrodje rakete je bilo težko kar 1270 kilogramov, kar se lahko primerja s težo srednje velikega avtomobila, v premeru pa je raketa merila več kot 1,5 metra.

»Vložili smo na stotine ur v ta projekt in pričakujemo, da bomo uživali zadovoljstvo ob tem uspehu še veliko mesecev,« je dejal vodja projekta Tim Borden.

Borden je priznal, da je njegova ekipa na tem projektu delala že sedem let. Za gradnjo ognjemetne rakete pa so porabili na tisoče ur. Rekord so skušali podreti že lani, vendar pa je ogrodje prehitro eksplodiralo in poskus ni bil uspešen. "Če gledamo s fizikalnega stališča, je za to, da tono nečesa izstreliš v nebo z eno samo eksplozijo, potrebno veliko razmišljanja," je dejal Borden.

Dogodek si je ogledal tudi uradni predstavnik Guinnessove knjige rekordov, ki je Bordenu in njegovi ekipi po dogodku izročil cerifikat, ki potrjuje, da je bil to res največji ognjemet na svetu. S tem so naziv rekorda vzeli ognjemetu, ki so ga leta 2018 izstrelili v Združenih arabskih emiratih. Takrat je največja izstreljena ognjemetna raketa tehtala 1087 kilogramov.