V Arizoni preklicali zakon o prepovedi splava iz 19. stoletja

Preklic zakona bo začel veljati šele v 90 dneh od guvernerkinega podpisa, vendar pa je demokratska pravosodna ministrica Arizone Kris Mayes že prej zagotovila, da državni tožilci po določilih arhaičnega zakona ne bodo preganjali nikogar, dokler bo ona na položaju.

Vprašanje splava politično koristi zlasti demokratom, ki podpirajo pravico do splava, in pobudniki so zbrali več kot dovolj podpisov, da novembra ob splošnih volitvah izvedejo referendum o pravici do splava. Demokrati upajo, da bodo podporniki te pravice, ki so v večini, oddali glasove tudi za vse demokratske kandidate.