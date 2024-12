V Asadovi garaži več kot 40 luksuznih vozil, med njimi tudi ferrari F50

Približno v istem času, ko so sirski uporniki zavzeli Damask, je včeraj s tamkajšnjega letališča odletelo letalo družbe Syrian Air, na katerem je bil tudi Asad z družino. Sprva ni bilo povsem jasno, kam je odletel, ruski državni mediji pa so zvečer poročali, da so prispeli v Moskvo in tam dobili azil.

Asad je Siriji s trdo roko vladal skoraj četrt stoletja. Na oblasti je bil od leta 2000, ko je na položaju nasledil očeta Hafeza.