V atentatu v Moskvi umrla hčer Putinovega zaveznika

Po pisanju ruskega portala 112 , sta Aleksander Dugin in njegova hčer Darija v soboto zvečer obiskala dogodek, nato pa bi morala skupaj oditi domov, vendar je Dugin sedel v drug avtomobil. Ruske oblasti so sporočile, da je v vasi Bolšije Vjazemi eksplodiralo vozilo, umrla pa je voznica. Drugih podatkov zaenkrat niso sporočili, prav tako dogodka še niso komentirali v Kremlju.

Aleksander Dugin velja za ultranacionalističnega ideologa, za katerega so mnogi prepričani, da ima velik vpliv na kremeljsko ideologijo. Nekateri mu pravijo celo "Putinov Rasputin", navaja BBC. Gre sicer za ugibanja, saj kritiki te teorije navajajo, da Dugin nima nobenega vpliva pri Putinu ter da ne gojita zavezništva. Dugin tudi ne opravlja nobene vladne funkcije, je pa javno podpiral rusko invazijo na Ukrajino. Njegova hči Darija je bila novinarka.

Tako Aleksander kot Darija sta se na zahtevo ameriških in britanskih oblasti znašla na seznamu sankcioniranih oseb. 30-letna Darija je bila obtožena za širijenje dezinformacij po spletu glede ruske invazije. Maja je vojno opisala kot "spopad civilizacij" in v intervjuju povedala, da je ponosna, ker so ju z očetom uvrstili na seznam nezaželenih oseb na zahodu.

ZDA so sicer Aleksandra Dugina, ki že vrsto let poziva k agresivnejšemu geopolitičnemu delovanju Rusije, sankcionirale že leta 2015, zaradi njegove domnevne vpletenosti v rusko ankesijo Krima.