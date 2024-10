V Atlantskem oceanu nastali trije orkani, eden se pomika proti Evropi

OGLAS

Orkan Kirk je 11. nevihta v letošnji sezoni orkanov v Atlantskem oceanu. V četrtek je dosegel kategorijo 4. stopnje, od takrat naprej pa slabi. Kljub temu bo v naslednjih dneh močno vplival na vreme v Združenem kraljestvu, Franciji in deloma tudi v Španiji. Svojo pot v Atlantskem oceanu je začel 29. septembra in se v le nekaj dneh okrepil v večji orkan s sunki vetra do 233 kilometrov na uro. A s pomikanjem proti severu, stran od toplih voda, izgublja na moči in bo predvidoma oslabel v posttropski ciklon. Delu zahodne Evrope bo kljub temu prinesel obilne padavine in močne sunke vetra. Severozahod Španije in Francijo bo predvidoma dosegel v sredo oz. četrtek.

"V torek in sredo bo vreme v Španiji zaznamoval vpliv neviht iz Atlantika in eno od teh sestavljajo ostanki tropskega ciklona Kirk, ki bo izgubil svoje tropske značilnosti, preden bo vplival na vreme pri nas," so zapisali pri španski meteorološki službi Aemet.

Orkan Kirk FOTO: Profimedia icon-expand