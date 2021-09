V atlantskem živalskem vrtu s koronavirusom okuženih 13 goril

Zaposleni v živalskem vrtu so gorilam vzeli vzorce blata in nosne brise, ki so jih nato testirali. "Ekipe zbirajo vzorce za testiranje celotne populacije goril v živalskem vrtu. Gre za 20 živali, ki živijo v štirih skupinah. Gorile bodo redno testirali ne glede na prisotnost simptomov," so v izjavi zapisali v živalskem vrtu.

Sam Rivera, višji direktor za zdravje živali v živalskem vrtu v Atlanti, je sporočil, da je virus na populacijo goril prenesel njihov cepljen asimptomatski oskrbnik. Delavec je bil brez simptomov in je nosil osebno zaščitno opremo, kasneje pa je bil pozitiven, je dejal. Zaposlenim v živalskem vrtu se sicer ni treba cepiti, čeprav je velik delež delavcev cepljen, je povedal tiskovni predstavnik živalskega vrta. Kot je dejal, se je okužba zgodila v objektu s strogimi varnostnimi ukrepi glede covida-19, vendar so zdaj uvedli dodatne preventivne ukrepe, vključno z maskami N95 in oblekami Tyvek, spremenili so protokol čiščenja in povečali prezračevanje v stavbi, v kateri so gorile.

Ko si bodo gorile opomogle od bolezni, jih bodo cepili s cepivom proti covidu-19, imenovanim Zoetis, ki je bilo razvito za uporabo pri živalih. Po znanih podatkih je živalski vrt v Atlanti že cepil nekatere svoje živali, med drugim bornejske in sumatrske orangutane, sumatrske tigre, afriške leve in leoparde.

Gorile z največjim tveganjem za resne zaplete zdravijo z monoklonskimi protitelesi. Med njimi je tudi 60-letni Ozzie, ki kaže blage simptome bolezni. "Ekipe zelo pozorno spremljajo prizadete gorile in upajo, da bodo popolnoma okrevale. Prejemajo najboljšo možno oskrbo, mi pa smo pripravljeni zagotoviti dodatno podporno oskrbo, če bo to potrebno," je povedal Rivera.