V Auschwitzu z grafiti popisali devet lesenih barak

O dogodku so zaposleni obvestili policiste, ki dejanje preiskujejo. Osebje nacističnega kampa pa je tudi pozvalo vse obiskovalce, ki so bili v torek zjutraj v bližini taborišča smrti in priča incidentu, naj stopijo v stik z njimi, še posebej, če imajo fotografije, posnete v bližini Vrat smrti, ob vhodu na območje Birkenau in blizu lesenih barak.

Iz spominskega središča so ob tem še sporočili, da je vandalizem "nezaslišan napad na simbol ene od velikih tragedij v zgodovini človeštva in izredno boleč udarec ob spominu na vse žrtve nemškega nacističnega taborišča Auschwitz-Birkenau". "Takoj, ko bo policija zbrala vso potrebno dokumentacijo, bodo restavratorji začeli odstranjevati sledi vandalizma z zgodovinskih stavb," so dodali.

Čeprav je vandalizem na tem spominskem območju redek, so leta 2010 zaradi načrtovanja kraje zloglasnega znaka "Arbeit macht frei", ki visi nad vhodom v taborišče, Šveda obsodili na dve leti in osem mesecev zapora. V začetku letošnjega leta pa so vandali zid judovskega pokopališča v bližini taborišča porisali s svastikami in drugimi nacističnimi simboli.

Muzej Auschwitz-Birkenau ohranja nacistično taborišče, ki ga je Nemčija med drugo svetovno vojno postavila na okupiranih poljskih tleh. V Auschwitzu je bilo v štirih letih in pol po odprtju leta 1940 ubitih najmanj 1,1 milijona ljudi. Skoraj milijon jih je bilo Judov. Večino žrtev so poslali v plinske komore v Birkenauu.