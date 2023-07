V Avstraliji bodo za zdravljenje uporabljali ekstazi in 'čarobne gobe'

Avstralija je februarja prekvalificirala substanci, potem ko je tamkajšnja uprava za terapevtske učinkovine sporočila, da sta snovi "relativno varni", če se uporabljata v "medicinsko nadzorovanem okolju".

Čeprav bo dostop do njiju sprva omejen in drag, številni strokovnjaki in bolniki odločitev pozdravljajo kot prelomen trenutek, saj bi substanci lahko pomagali bolnikom v primerih, ko so druge oblike zdravljenja neuspešne. Psilocibin naj bi uporabljali predvsem za zdravljenje nekaterih vrst depresije, medtem ko naj bi bil MDMA primeren za zdravljenje PTSD.