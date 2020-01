V Avstraliji gasilci s pomočjo dežja ukrotili megapožar

Avstralski gasilci so uspeli ukrotiti ogromen požar v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, ki so mu zaradi razsežnosti nadeli kar naziv megapožar. Pomagal jim je tudi dež. Manjše območje sicer še gori, a so obeti, da jim ga bo uspelo pogasiti, dobri, je ocenil vodja gasilcev v Novem Južnem Walesu Shane Fitzsimmons.

V Avstraliji sta se čez vikend zaradi močnega vetra dva požara združila v ogromen požar, ki je zajemal štirikrat večje območje kot ameriško mesto New York. Po navedbah oblasti je zgorelo 800.000 hektarov površine. Požari na tem delu Avstralije, in sicer na območju gore Gospers, so goreli skoraj tri mesece. S pomočjo dežja pa so gasilci ta megapožar vendarle uspeli ukrotiti. Vodja gasilcev v Novem Južnem Walesu Shane Fitzsimmonsje povedal, da manjše območje sicer še gori, vendar jim ga bo uspelo pogasiti.

Megapožar v Avstraliji so že skoraj pogasili, pomagalo je tudi vreme. FOTO: Twitter

Meteorologi so poleg tega prinesli dobre novice tudi za druge požare, ki divjajo v tej zvezni državi. Območju se v naslednjih dneh obeta dež. Zapadlo bi lahko celo okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar bi lahko prineslo precejšnje olajšanje tudi za sušo. Število žrtev je čez vikend sicer naraslo na najmanj 27, potem ko je med gašenjem požara v zvezni državi Viktorija umrl 60-letni gasilec. Na najbolj vroč dan v povprečju namerili 42 stopinj Celzija Leto 2019 v Avstraliji je bilo sicer rekordno suho in vroče, celo najtoplejše po letu 1900, odkar potekajo sodobnejše meritve. Izjemno vročino so prebivalci najmanjše celine na svetu občutili že na začetku meteorološkega poletja, ki traja od decembra do februarja. Še posebej izstopa 19. december, ki velja za najbolj vroč dan v zgodovini Avstralije. V povprečju se je uspelo ogreti do vročih 42 stopinj Celzija, dan prej je bilo le stopinjo manj vroče. Podpora avstralskemu premierju strmoglavila Avstralski premier Scott Morrisonse zaradi nezadovoljivega ukrepanja med katastrofalnimi požari v državi sooča z velikim upadom priljubljenosti. Anketo je objavil avstralski Newspoll. Z delom premierja je nezadovoljnih 59 odstotkov vprašanih, le 37 odstotkov pa ga še podpira. To je popoln preobrat njegove priljubljenosti po sicer presenetljivi zmagi na parlamentarnih volitvah maja lani. Glede podpore dela je izgubil osem odstotnih točk, nezadovoljstvo nad njegovim delom pa se je povečalo za enajst odstotnih točk, navaja raziskava.

Avstralski premier Scott Morrison. FOTO: AP