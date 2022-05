V Avstraliji izbirajo novo vlado, nekateri na volišča kar v kopalkah

Anthony Albanese, kandidat levosredinske laburistične stranke za naslednjega avstralskega predsednika vlade, je v petek napovedal "tesen izid" na volitvah, medtem ko je opravljal še zadnje predvolilne obiske po državi.

Njegov konkurent in aktualni premier Scott Morrison pa je v nagovoru v Zahodni Avstraliji priznal, da se Avstralci na volišča odpravljajo "utrujeni in izčrpani", saj so se v zadnjih treh letih spopadali z gozdnimi požari, sušo, poplavami in pandemijo covida-19.

V zadnjih dneh pred volitvami se zdi, da je Morrison z opozorili glede gospodarstva uspel zmanjšati prednost laburistov v javnomnenjskih raziskavah. Vendar vse ankete še vedno kažejo, da njegova konservativna koalicija Liberalne in Nacionalne stranke zaostaja. Dve zadnji javnomnenjski raziskavi sta pokazali, da imajo laburisti s 53 odstotki proti 47 približno šest odstotnih točk prednosti pred Morrisonovo konservativno koalicijo, vendar se tekma zaostruje in nobena stran nima zagotovljene popolne zmage.

Kandidati se potegujejo za 151 sedežev v spodnjem domu avstralskega parlamenta in za 40 od 76 senatorskih sedežev. Parlament ima triletni mandat, senat pa šestletnega. Na volitve se bo podalo približno 17 milijonov volilnih upravičencev. Po podatkih avstralske volilne komisije je do petka več kot sedem milijonov ljudi že glasovalo predčasno ali po pošti.

Udeležba je v Avstraliji na volitvah obvezna, ob oddaji glasu pa razvrstijo kandidate po prednostnem vrstnem redu, s čimer se nepredvidljivost izida še dodatno poveča.

Glasovanje v kopalkah

Kot poročajo avstralski mediji, se je na stotine Avstralcev današnjih volitev udeležilo v kopalkah oziroma brez hlač, kljub dežju in mrazu v večjem delu države.

Avstralska znamka kopalk Budgy Smuggler je v začetku tega tedna na družbenih omrežjih pozvala ljudi, naj "uveljavljajo svojo ustavno pravico brez hlač".