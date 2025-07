V Avstraliji izginila 26-letna Nemka, za zdaj našli le njen kombi

V Zahodni Avstraliji je neznano kam izginila nemška popotnica Carolina Wilga. Svojim prijateljem se je nazadnje javila 29. junija, nato za njo ni bilo več sledi. Vse do včeraj, ko so v negostoljubni pokrajini 150 kilometrov od kraja Beacon našli njeno vozilo, poroča The Guardian.

Zapuščeno je bilo 35 kilometrov od najbližje glavne poti. "Kaže, da se je med vožnjo izgubila, nato pa se je vozilo še pokvarilo, zato ga je peš zapustila," je za avstralski ABC dejala policijska inšpektorica Jessica Securo.

Opozorila je, da se tisti, ki območja ne poznajo, tam težko znajdejo. Poti oziroma kolesnice namreč večkrat presekajo obsežne skalne površine, zato jim ni lahko slediti. "Čeprav je torej veliko sledi, lahko vidite, kako preprosto se je izgubiti ali dezorientirati na tem območju, če ga ne poznate dobro," je dejala Securova.

26-letnica je bila sicer na pot dobro pripravljena. Avstralijo je raziskovala v kombiju, opremljenem s sončnimi celicami in z dovolj zalogami vode. Vendar pa zaradi mehanske okvare z njim ni mogla nadaljevati poti. Vozilo zdaj pregledujejo strokovnjaki za forenziko, ki poskušajo ugotoviti, kaj je pogrešana vzela s seboj. To bi jim lahko dalo tudi odgovor, koliko časa bi v divjini lahko preživela. A za zdaj ni jasno niti, kdaj je vozilo zapustila.

Policija jo išče tudi iz zraka, možnost, da bi bila žrtev zločina, pa so izključili.