V Avstraliji izolacija v primeru covida-19 ne bo več obvezna

Trenutno se morajo vsi, ki so pozitivni na virus, izolirati za pet dni, vendar to s 14. oktobrom v Avstraliji ne bo več obvezno.

Obvezna izolacija v primeru okužbe je bila v državi ena od redkih preostalih omejitev, povezanih s covidom-19. Avstralija je ena od držav z najvišjo precepljenostjo, vsak dan pa beležijo približno 5500 primerov okužb z virusom.

Kelly je povedal, da je pred njimi še vrhunec po številu okužb z virusom, vendar je trenutno število bolnišničnih sprejemov in izbruhov v domovih za ostarele zelo nizko.

Avstralsko zdravniško združenje nasprotuje spremembi in pravi, da tisti, ki so se zavzemali zanjo, niso znanstveno podkovani in ogrožajo življenja, poroča BBC.

V državi je zaradi virusa umrlo približno 15.000 ljudi, kar je manj kot v številnih drugih državah, saj so od začetka epidemije imeli ene najstrožjih omejitev na svetu.

Do velike večine smrti je prišlo letos, ko je država odprla svoje meje za cepljene potnike iz tujine, kar je storila po dveh letih zaprtja in strogih omejitev gibanja po državi.

Predsednik vlade Anthony Albanese je ob tem dejal, da bo ukinjena tudi večina državne pomoči za ljudi, ki morajo biti zaradi covida-19 na delovnem mestu odsotni.

Priložnostni delavci in delavci na področjih z visokim tveganjem, kot sta oskrba starejših ali zdravstvo, bodo še vedno lahko dobili finančno podporo.