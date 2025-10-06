Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V Avstraliji izstrelil več kot 50 nabojev, ranil vsaj 20 ljudi

Sydney, 06. 10. 2025 07.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
5

Avstralska policija je v nedeljo pridržala moškega, ki je v Sydneyju na mimo vozeča vozila izstrelil med 50 in 100 nabojev ter pri tem ranil približno dvajset ljudi. Policija je izključila možnost, da bi šlo za teroristično dejanje ali dejavnost kriminalnih tolp.

Moški je v Sydneyju "neselektivno streljal na mimo vozeča vozila, med drugim v policijsko vozilo", je sporočila policija. Napadalca so aretirali dve uri kasneje, motiv za napad še ni znan. Obtoženega strelca so odpeljali v bolnišnico in ga oskrbeli zaradi ran, ki jih je utrpel med aretacijo.

Šlo naj bi za 60-letnika, ki so ga danes iz bolnišnice predali v pripor. "Pred začetkom taktičnega načrta je prišlo do izmenjave streljanja med policijo in domnevnim storilcem," so policisti povedali novinarjem. Dodali so, da so v stanovanju zasegli več predmetov, med drugim puško kalibra 30. "Imamo le pričevanja očividcev. Gre za moškega, ki je streljal iz svojih stanovanjskih prostorov," so še pojasnili po poročanju Guardiana.

Policijski komisar avstralske zvezne države Novi Južni Wales Mal Lanyon je incident opisal kot "resen in zastrašujoč". Motiv strelca ni znan, vendar "ni znanih povezav s teroristično dejavnostjo ali kakršno koli dejavnostjo tolp", je dodal.

Policija je preiskala dve lokaciji in zasegla več orožja. Premier Novega Južnega Walesa Chris Means je poudaril, da v državi "ni prostora za takšno nasilje".

V Avstraliji so množična streljanja redka. Prepoved avtomatskega in polavtomatskega orožja velja od leta 1996, ko je strelec v Port Arthurju v Tasmaniji ubil 35 ljudi, poroča AFP.

avstralija streljanje sydney naboji ranjeni
Naslednji članek

Nad letališčem v Oslu naj bi ponoči spet opazili drone

Naslednji članek

Več kot 200 ljudi še vedno ujetih na Mount Everestu

SORODNI ČLANKI

Novo množično streljanje: umrla moški in ženska, še 12 ranjenih

Streljanje v lokalu: žensko uspeli obdržati pri življenju, a ni zunaj nevarnosti

Streljanje v romskem naselju

V streljanju v mormonski cerkvi v ZDA ena oseba ubita, več ranjenih

Streljanje v centru za priseljence v Dallasu: dve žrtvi, strelec mrtev

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
konc
06. 10. 2025 08.20
+1
Zakaj aretacija? To se lahko reši na bolj trajen način.
ODGOVORI
3 2
IKOSS
06. 10. 2025 08.25
-1
Razlikujete pojme, kot so osumljenec, obdolženec, obsojenec? Podpirate izvensodne poboje in ne vidite potrebe po pravni državi?
ODGOVORI
3 4
modelx
06. 10. 2025 08.48
+0
in zakaj ne bi bil že obtoženec? mogoče tam sodstvo hitreje dela
ODGOVORI
2 2
boslo
06. 10. 2025 09.15
Ni izjem, likvidacija takoj
ODGOVORI
0 0
IKOSS
06. 10. 2025 08.19
-3
Zanimiv zaključek članka. Nesporno je res, da so množični pokoli v Avstraliji redki. Prav tako je res, da so leta 1996 sprejeli vrsto omejitev na področju ognjenih strelnih sredstev. Obstoj obeh sejstev pa še zdaleč ne pomeni medsebojne vzročne povezave, kot insinuira članek in kar nekateri trdijo. V Avstraliji so imeli tudi pred sprejetjem omenjene zakonodaje tako malo takšnih incidentov, da je te moč ivrstiti med statistične napake! Na drugi strani pa je tokratni napadalec nazorno dokazal, da bi zlahka pobil večje število ljudi, saj naj bi po navedbah polivije, izstrelil med 50 in 100 naboji. V kolikor bi mediji upoštevali strokovna merila, bi morali zapisati, da učinkovitost omenjene zakonodaje v preprečevanju tovrstnih incidentov ni moč potrditi, ob tem pa je ta predstavljala resno erozijo pravic in svoboščin celotne populacije! Prav tako tudi, da omenjeno predstavlja flagrantno kršitev pravil nomotehnike. Kar se tiče tokratnega storilca. Takšna ravnanja so nesprejemljiva in si zasluži ostro sankcijo!
ODGOVORI
1 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256