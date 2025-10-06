V Avstraliji izstrelil več kot 50 nabojev, ranil vsaj 20 ljudi

Moški je v Sydneyju "neselektivno streljal na mimo vozeča vozila, med drugim v policijsko vozilo", je sporočila policija. Napadalca so aretirali dve uri kasneje, motiv za napad še ni znan. Obtoženega strelca so odpeljali v bolnišnico in ga oskrbeli zaradi ran, ki jih je utrpel med aretacijo.

Šlo naj bi za 60-letnika, ki so ga danes iz bolnišnice predali v pripor. "Pred začetkom taktičnega načrta je prišlo do izmenjave streljanja med policijo in domnevnim storilcem," so policisti povedali novinarjem. Dodali so, da so v stanovanju zasegli več predmetov, med drugim puško kalibra 30. "Imamo le pričevanja očividcev. Gre za moškega, ki je streljal iz svojih stanovanjskih prostorov," so še pojasnili po poročanju Guardiana.

Policijski komisar avstralske zvezne države Novi Južni Wales Mal Lanyon je incident opisal kot "resen in zastrašujoč". Motiv strelca ni znan, vendar "ni znanih povezav s teroristično dejavnostjo ali kakršno koli dejavnostjo tolp", je dodal.