20 dni leta 2020 v Avstraliji: požari, poplave, oblaki prahu in toča

Premier zvezne države Viktorija Daniel Andrews je povedal, da je deževje marsikje zelo pomagalo v boju z ognjenimi zublji. A drugje so neurja ovirala gasilce, poleg tega se je na eni od avtocest sprožil zemeljski plaz. "Ostati moramo previdni. 20. januar je, sezona požarov še ni minila," je poudaril. V zvezni državi Viktorija so požari običajno najhujši februarja.

Območje Melbourna in Canberre je medtem prizadelo neurje s točo v velikosti žogic za golf, ki je klestila kar 15 minut in povzročila precejšnjo škodo. Med drugim je razbijala okenska in avtomobilska stekla, poškodovala pa je tudi veliko ptic. Tom Swann, raziskovalec na inštitutu v Canberri, je našel ranjenega kakaduja. Ker je močno cvilil, ga je odpeljal k veterinarju, kjer pa je videl, da imajo polne roke dela z ranjenimi pticami, poroča CNN.Ljudje so tekli v kritje, vozniki so ustavljali pod nadvozi in iskali zavetja v garažah.