V Avstraliji moškega pred požarom rešil papagaj

Do požara lahko zaradi takšnih ali drugačnih razlogov pride zelo hitro. Zlasti so lahko nevarni, če se ogenj vname, medtem ko spimo. Prav to se je zgodilo Antonu Nguyenu iz Avstralije, a ga je na srečo pravočasno prebudil njegov hišni ljubljenček, papagaj Eric. "Anton, Anton," je vzklikal, še preden se je sprožil požarni alarm.

"Slišal sem pok, moj papagaj Eric pa je glasno vpil, zato sem se zbudil,"je dejal Anton Nguyeniz avstralskega mesta Brisbane."Zgrabil sem Erica, odprl vrata in opazil, da gori zadnji del hiše," je dodal in razložil, da je nemudoma pograbil torbo in pobegnil iz zgradbe, poroča SkyNews. Preden so na kraj nesreče, okoli druge ure ponoči, prispeli gasilci, so plameni zajeli že celotno zgradbo. "Ogenj je precej dobro zajel celotno hišo,"je dejal Cam Thomas, predstavnik službe za nujne primere iz Queenslanda. "V stavbi so sicer bili detektorji dima, vendar je ptica lastnika na nevarnost opozorila, še preden so se sprožili," je dodal. Če bi požarni alarm Nguyena zbudil pravočasno, lahko samo ugibamo, dejstvo pa je, da bi, četudi v hiši ne bi imel požarnega alarma, zaradi svojega ptičjega prijatelja ostal varen. Da je sicer še vedno v šoku, je še povedal Nguyen in dodal, da bo, "dokler ima sebe in Erica, vse v redu". Vzrok požara kriminalisti še preiskujejo.