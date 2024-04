V Avstraliji nasedlo 160 kitov, večina je preživela

Pri mestecu Dunsborough na zahodu Avstralije je v bližini obale nasedlo 160 kitov, 29 jih je poginilo.

Nasedle so štiri jate, še dve sta se zadrževali nevarno blizu obale in jima je grozila ista usoda. V prvi je bilo 20, v drugi pa kar 110 živali, je povedala predstavnica okoljskega urada v vladi Zahodne Avstralije Pia Courtis. Ki pa je že kmalu zatem lahko postregla s precej bolj optimističnimi novicami, kot smo jih ob podobnih dogodkih vajeni: več kot sto živali se je iz plitvine umaknilo proti odprtemu morju, kar daje upanje, da se bodo rešili tudi preostali.

"Na morju imamo svoje čolne, vsakih nekaj ur območje pregledujejo tudi z letali, da bi videli, kje se kiti zadržujejo. Za zdaj je vse dobro, ne premikajo se nazaj proti obali," je dejala Courtisova.

Prostovoljcem, ki so se množično zgrnili na plažo, se je zahvalila za ves trud, ki ga vlagajo. A jih je hkrati pozvala, naj se držijo navodil strokovnjakov in naj ne poskušajo kitov reševati na lastno pest. "Hvala vsem, ki se prišli in ste z nami na plaži ali v vodi. Vem, da bi radi pomagali, a prosim vas, da se držite navodil in ne poskušate živali rešiti sami, saj jih lahko poškodujete ali prestrašite in s tem ovirate naše skupne napore," je dejala.

Za zahodnoavstralski novičarski portal WA Today pa je spregovorila turistka Pam Kennedy, ki počitnikuje na obali, kjer so nasedli kiti. Ljudje so v vodi, trudijo se, kite za rep vlečejo proč od obale, je opisovala prizore reševanja. "To je grozljivo videti," je dejala in dodala, da fotografije in posnetki ne prikažejo resnične razsežnosti katastrofe. "Jočem. Kiti se pogovarjajo med sabo," je pripovedovala, preden je izvedela za razplet.

Raziskovalec kitov Ian Wiese, ki se je bal, da jih bo poginilo še veliko več, ne more verjeti sreči. Po navadi ob takih dogodkih preživi le manjši del živali, je povedal.