V Avstraliji našli največjega samca najbolj strupenega pajka na svetu

Ko so si bitje ogledali strokovnjaki za pajke, so kmalu ugotovili, da gre za največji primerek samca, ki so ga kadar koli odkrili v Avstraliji. Pajek, ki so ga poimenovali "Hercules", meri (premer od noge do noge) 7,9 centimetra, s čimer je presegel prejšnjega rekorderja iz leta 2018, samca, ki so ga poimenovali "Colossus".

Sydneyjski lijakasti pajki imajo tako močne zobe, da lahko prebodejo celo človeški noht in so običajno dolgi od enega do pet centimetrov. Samice so običajno večje od samcev, vendar niso tako smrtonosne. Najdemo jih predvsem na gozdnatih območjih in vrtovih ljudi, ki živijo v predmestjih, vse od Sydneyja in obalnega mesta Newcastle na severu, pa do Modre gore na zahodu.

Hercules bo pomagal pri pridobivanju protistrupa

Pajke, ki jih najdejo, strokovnjaki nato podvržejo "molži", da izločijo strup, kar je bistvenega pomena za proizvodnjo protistrupa, ki osebi, ki ga bo ugriznil pajek, lahko reši življenje.