V Avstraliji obsežna iskalna akcija za štiriletnim dečkom

Gusovo družino je njegovo izginotje zelo pretreslo, zapisali so: "To je bil šok za našo družino in prijatelje in težko razumemo, kaj se je zgodilo. Gusovo odsotnost čutimo vsi in pogrešamo ga bolj, kot lahko izrazimo z besedami. Srca nas bolijo in oklepamo se upanja, da ga bodo našli in nam ga varno vrnili."

Policija je sporočila, da so Gusa nazadnje videli na domačiji, približno 320 kilometrov severno od Adelaida, oblečenega v siv klobuk, modro majico v slogu Jaz, baraba z rumenim likom Miniona, svetlo sive hlače in škornje.