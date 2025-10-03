V Avstraliji obsežna iskalna akcija za štiriletnim dečkom

Gusovo družino je njegovo izginotje zelo pretreslo, zapisali so: "To je bil šok za našo družino in prijatelje in težko razumemo, kaj se je zgodilo. Gusovo odsotnost čutimo vsi in pogrešamo ga bolj, kot lahko izrazimo z besedami. Srca nas bolijo in oklepamo se upanja, da ga bodo našli in nam ga varno vrnili."
Policija je sporočila, da so Gusa nazadnje videli na domačiji, približno 320 kilometrov severno od Adelaida, oblečenega v siv klobuk, modro majico v slogu Jaz, baraba z rumenim likom Miniona, svetlo sive hlače in škornje.
- FOTO: Policija Južne Avstralije
Iskalno akcijo vodi policija York Mid North s podporo vodnih, konjeniških, zračnih in pasjih enot. Iskanje so podkrepili tudi policijski kadeti, prostovoljci reševalnih služb, ekipe kolesarjev in štirikolesnikov, droni, tradicionalni aboriginski sledilec ter veliko število predanih članov skupnosti in družin. Pridružil se ji je tudi kontingent 48 pripadnikov Avstralskih obrambnih sil.
Gusova družina je dejala: "Neverjetno smo hvaležni Policiji Južne Avstralije, reševalnim službam in številnim organizacijam ter članom skupnosti, sosedom in prijateljem, ki so se združili, da bi pomagali najti Gusa." Trenutno pa prosijo za zasebnost, saj vso svojo energijo osredotočajo na podporo iskanju in tesno sodelovanje s policijo.
