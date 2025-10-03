Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V Avstraliji obsežna iskalna akcija za štiriletnim dečkom

Adelaide, 03. 10. 2025 07.29 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
6

V Avstraliji poteka obsežna iskalna akcija za štiriletnim dečkom Augustom "Gusom" Lamontom, ki je iz oddaljene družinske domačije izginil že v soboto. Policiji Južne Avstralije se je danes pridružila še avstralska vojska, podprle so jo tudi vodne, konjeniške in pasje enote.

Pogrešani štiriletni August "Gus"Lamont
Pogrešani štiriletni August "Gus"Lamont FOTO: Policija Južne Avstralije

Gusovo družino je njegovo izginotje zelo pretreslo, zapisali so: "To je bil šok za našo družino in prijatelje in težko razumemo, kaj se je zgodilo. Gusovo odsotnost čutimo vsi in pogrešamo ga bolj, kot lahko izrazimo z besedami. Srca nas bolijo in oklepamo se upanja, da ga bodo našli in nam ga varno vrnili."

Policija je sporočila, da so Gusa nazadnje videli na domačiji, približno 320 kilometrov severno od Adelaida, oblečenega v siv klobuk, modro majico v slogu Jaz, baraba z rumenim likom Miniona, svetlo sive hlače in škornje.

Iskalno akcijo vodi policija York Mid North s podporo vodnih, konjeniških, zračnih in pasjih enot. Iskanje so podkrepili tudi policijski kadeti, prostovoljci reševalnih služb, ekipe kolesarjev in štirikolesnikov, droni, tradicionalni aboriginski sledilec ter veliko število predanih članov skupnosti in družin. Pridružil se ji je tudi kontingent 48 pripadnikov Avstralskih obrambnih sil.

Gusova družina je dejala: "Neverjetno smo hvaležni Policiji Južne Avstralije, reševalnim službam in številnim organizacijam ter članom skupnosti, sosedom in prijateljem, ki so se združili, da bi pomagali najti Gusa." Trenutno pa prosijo za zasebnost, saj vso svojo energijo osredotočajo na podporo iskanju in tesno sodelovanje s policijo.

iskalna akcija pogrešan Avstralija deček
Naslednji članek

Napadalec na sinagogo vzel dve življenji, verniki preprečili še večjo tragedijo

Naslednji članek

Na letališču v Münchnu odpovedali več letov zaradi dronov

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Grinch
03. 10. 2025 09.02
Od sobote? RIP
ODGOVORI
0 0
Mlecna cesta
03. 10. 2025 08.54
Pedofili ba delu 100%.
ODGOVORI
0 0
Mlecna cesta
03. 10. 2025 08.53
Pedofili na delu 100%, ubogi otrok😣
ODGOVORI
0 0
PARTIZAN PEPE
03. 10. 2025 08.49
+3
Zelo bi bil vesel , če bi objavili statistiko pogrešanih otrok v Sloveniji za recimo vsaj 10 let...namreč z pričetkom vojne(kvazi) v Ukrajini se je nenavadno povečalo. Le zakaj , kot sem že večkrat zapisal je bila Ukrajina pred tem največja izvoznica človeških organov na svetu...OTROCI SO NAŠE NAVEČJE BOGATSTVO a glej ga zlomka noben se ne upa narediti tega...le zakaj...spet navodila...
ODGOVORI
3 0
Korošec77
03. 10. 2025 08.40
+3
Grozni trenutki za starša. Upajmo, da ga najdejo, da ne bo tako, kot s tisto deklico mislim da iz Srbije, ki je nedolgo nazaj kar izginila na domačem pragu in je niso več našli, naj bi jo 2 smetarja z avtom pobrala. Obup.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
03. 10. 2025 08.29
-5
Je zihr deček?
ODGOVORI
0 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256