V Avstraliji odkrili krastačo velikanko: 'Poimenovali smo jo Toadzilla'

V Queenslandu na severu Avstralije so gozdni čuvaji našli najbrž največjo krastačo doslej. Med rednim obhodom jo je zagledala Kylee Gray. "Sklonila sem se in jo pobrala. Nisem mogla verjeti, kako velika in težka je," je opisala šok ob odkritju. Velikanka je pripadnica škodljive invazivne vrste, ki so jo v Avstralijo naselili kmetje, da bi uničila škodljivce, a se je izkazalo, da je sama precej bolj škodljiva. Z 2,7 kilograma jo najverjetneje čaka vpis v knjigo rekordov.

Gozdni čuvaji so med rednim obhodom v nacionalnem parku Conway na severu Avstralije našli ne veliko, ampak ogromno krastačo. Pravzaprav pravo pošast. "Poimenovali smo jo Toadzilla," je povedala čuvajka Kylee Gray. Gre za kombinacijo angleške besede za krastačo (toad) in imena filmske pošasti Godzille. Velikanka pripada vrsti krastač aga, ki jih imenujejo tudi trsne krastače. V Queenslandu so jih naselili okoli leta 1935, da bi uničile škodljivce, ki so napadali nasade sladkornega trsa. V nekaj letih so se nenadzorovano razmnožile, z njimi pa imajo Avstralci podobne težave kot z zajci. Le da so krastače tudi strupene, povezujejo pa jih z izumrtjem več domačih vrst. "Tako velika krastačo bo pojedla vse, kar lahko stlači v usta. To vključuje žuželke, plazilce, pa tudi manjše sesalce," je pojasnila Grayeva. "Zaradi njene velikosti predvidevamo, da je samica, saj zrastejo bolj od samcev," je pojasnila. Tehtnica ji je pokazala kar 2,7 kilograma, kar bi lahko bil nov svetovni rekord. Tega od leta 1991 drži v rokah oziroma v krakih krastača z imenom Princ, ki so jo kot domačo žival vzgojili na Švedskem. Pripadala je enaki vrsti kot Toadzilla, tehtala pa je 2,65 kilograma. Omenjene krastače lahko živijo do 15 let.