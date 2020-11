V Avstraliji po napadu morskega psa umrl 50-letnik

"Okrog 8.45 zjutraj je bila policija obveščena o usodnem napadu morskega psa na plaži Cable Beach," je v izjavi za CNNdejala policija Zahodne Avstralije. Ta je moškega še živega izvlekla iz vode in ga oskrbela še pred prihodom reševalcev. Domačin, star 50 let, pa je kasneje zaradi poškodb umrl, so še sporočili s policije.

Po navedbah Surf Life Saving Western Australia in policije je plaža Cable Beach, ki se nahaja na severozahodni obali Avstralije ob priljubljeni počitniški destinaciji Broome, zaprta. Prebivalcem so svetovali, naj bodo na na omenjenem območju previdni, če opazijo morske pse, pa naj o tem nemudoma obvestijo policijo. Nesreča se je zgodila približno 1,6 kilometra severno od deskarskega kluba na plaži Cable Beach. Od zadnjega napada morskega psa v Zahodni Avstraliji je minilo le šest tednov. Posmrtnih ostankov žrtve oktobrskega napada niso našli, so pa našli desko ponesrečenega deskarja.

Napadi morskih psov so se letos zgodili že v številnih zveznih državah, med drugim v Queenslandu in Novem Južnem Walesu. Med njimi je tudi potapljač, ki so ga morski psi domnevno napadli januarja. Tudi njega niso nikoli našli. Tako letošnje leto po napadu morskih psov v Avstraliji močno izstopa, saj v lanskem letu niso zasledili nobenega smrtnega primera. Nazadnje so sedem smrtnih žrtev morskih psov zabeležili leta 1934, najvišje število, devet smrtnih žrtev, pa leta 1929.