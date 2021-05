V Avstraliji po napadu morskega psa umrl deskar

Moški, ki naj bi bil star okoli 50 let, je po ugrizu morskega psa v desno stegno doživel zastoj srca, so sporočile pristojne oblasti. Policija je navedla, da se je napad zgodil, ko je moški deskal.

Reševalce so na plažo Tuncurry, ki je od najbolj poseljenega avstralskega mesta oddaljena približno tri ure vožnje, poklicali davi po lokalnem času.

"Kljub temu, da so reševalci in drugi mimoidoči storili vse, kar so lahko, moškega ni bilo mogoče rešiti," je na tvitu objavila reševalna služba Novega Južnega Walesa.

V Avstraliji so lani po uradnih podatkih zabeležili 26 napadov morskih psov, od tega osem smrtnih.