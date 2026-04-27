V Avstraliji pogrešajo petletno deklico, policija: Najverjetneje so jo ugrabili

Namestnik poveljnika policije Severnega teritorija Mark Grieve je sporočil, da policija išče 47-letnega Jefferson Lewisa , ki je bival na tem območju in je neznano kam 'izginil' v približno istem času. Vse, ki bi imeli kakrše koli inoformacije, je pozval, naj se obrnejo na policijo. Medtem pa policisti ob pomoči prostovoljcev prečesavajo neobljudeno okolico, poročajo tuji mediji.

"Grozno je, da je izginil tako majhen otrok. Minilo je že več kot 24 ur in tudi zame kot starša bi zagotovo to bila najhujša nočna mora," je dejal Grieve.

Sharon je imela nazadnje oblečeno temno modro majico z belim ovratnikom in rokavi ter črne kratke hlače. Lewis je organom prehona znan zaradi preteklih kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem v družini, je sporočil Grieve. "Trenutno ostaja eden redkih ljudi, ki so bili takrat v kampu Old Timers in se doslej še niso javili policiji, niti ga nismo mogli najti," je dodal.